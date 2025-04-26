Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск от 26 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ

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Готовы узнать тайны кухонь разных стран мира и увидеть битву между победительницами шоу Мастер Шеф? Тогда смотрите онлайн кулинарный проект Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск от 26.04.2025.

В 9 выпуске участникам шоу Мастер Шеф 2025 представилась возможность поработать под руководством трех удивительных победительниц прошлых сезонов! Валерия Матрохина, Алина Бурык и Наталка Никишина разработали особенные меню, придумали концепции и согласились возглавить три команды кулинаров ради одной общей цели – устроить особенный ужин для самых ярых поклонников проекта Мастер Шеф! Кто победит в этой битве? Узнайте прямо сейчас!

Также повара совершат кулинарное путешествие по кухням разных стран мира: от адски острого Чили до незабываемого Таиланда! Для кого это путешествие станет роковым? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск от 26.04.2025.

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