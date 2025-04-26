Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск часть 1 от 26 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 26.04.2025 | Сезон 15

Кто победил в битве фанатов и какая победительница одного из прошлых сезонов Мастер Шеф обойдет конкуренток? Не пропустите самое интересное!

Первый конкурс в выпуске-экваторе шоу Мастер Шеф стал для участников трогательным и одновременно напряженным, ведь им выпала честь готовить ужин для пятнадцати преданных фанатов проекта! Судьи давно мечтали устроить подобный сюрприз для преданных зрителей, поэтому пригласили на кухню Мастер Шеф 2025 победительниц прошлых сезонов, которые станут капитанами команд.

Алина Бурык, Валерия Матрохина и Наталка Никишина заранее продумали концепции и составили меню, поэтому, казалось, кулинарам не о чем беспокоиться. Что же может пойти не так? Блюда какой команды не получат ни одного голоса гостей? И на кого из победительниц перешло проклятие Евгения Клопотенко? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск от 26.04.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 часть 2 от 26.04.2025