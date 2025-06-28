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Video: Финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 2 от 28.06.2025 смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 2 от 28 июня 2025. Финальный выпуск Мастер Шеф 15 сезон выпуск 18 (эфир от 28.06.2025) на сайте СТБ
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Финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 2 от 28.06.2025 смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 18 часть 1 от 28.06.2025

 Финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 2 от 28.06.2025 смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 18 часть 3 от 28.06.2025

 Финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 2 от 28.06.2025 смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 17 часть 1 от 21.06.2025

 Финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 2 от 28.06.2025 смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 17 часть 2 от 21.06.2025

 Финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 2 от 28.06.2025 смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 17 часть 3 от 21.06.2025

 Финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 2 от 28.06.2025 смотреть онлайн на СТБ
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| 28.06.2025 | Сезон 15

Суперфинал юбилейного сезона Мастер Шеф начинается прямо сейчас! Готовы к встрече с суперфиналистами, их родными и всеми участниками, боровшимися за победу в этом сезоне? Тогда быстрее включайте проект Мастер Шеф 15 сезон.

Учеба, о которой можно только мечтать. Именно этот главный приз в кулинарном соревновании стал самой вожделенной мечтой для всех участников проекта Мастер Шеф 2025. До осуществления этой мечты у суперфиналистов остался лишь один рывок – приготовить и представить авторские концепции, которые они воплотили в сете из трех блюд. Но перед этим кулинары встретятся с семьей, приехавшей их поддержать. А также на кухню Мастер Шеф вернется двадцать один участник – борцы за кубок победителя и обучение в школе Le Cordon Bleu. Как изменилась жизнь любимых кулинаров? Какой сюрприз судьи приготовили для влюбленных Алины и Богдана? И кого участники проекта Мастер Шеф 2025 будут поддерживать в суперфинале? Узнайте прямо сейчас!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск от 28.06.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 3 от 28.06.2025

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