Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 2 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ

| 28.06.2025 | Сезон 15

Суперфінал ювілейного сезону Мастер Шеф починається просто зараз! Готові до зустрічі із суперфіналістами, їхніми рідними й усіма учасниками, які боролися за перемогу в цьому сезоні? Тоді хутчіш вмикайте проєкт Мастер Шеф 15 сезон.

Навчання, про яке можна тільки мріяти. Саме цей головний приз у кулінарному змаганні став найжаданішою мрією для всіх учасників проєкту Мастер Шеф 2025. До здійснення цієї мрії в суперфіналістів залишився лише один ривок – приготувати й представити авторські концепції, які вони втілили в сеті з трьох страв. Але перед цим кулінари зустрінуться з родиною, яка приїхала їх підтримати. А також на кухню Мастер Шеф повернеться двадцять один учасник – борці за кубок переможця й навчання в школі Le Cordon Bleu. Як змінилося життя улюблених кулінарів? Який сюрприз судді приготували для закоханих Аліни й Богдана? І кого учасники проєкту Мастер Шеф 2025 підтримуватимуть у суперфіналі? Дізнайтеся просто зараз!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск від 28.06.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28.06.2025