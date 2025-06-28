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Video: Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 2 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 2 від 28 червня 2025 року. Фінальний випуск Мастер Шеф 15 сезон випуск 18 (ефір від 28.06.20252) на сайті СТБ
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Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 2 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 18 частина 1 від 28.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 2 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 18 частина 3 від 28.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 2 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 17 частина 1 від 21.06.2025

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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 17 частина 2 від 21.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 2 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 17 частина 3 від 21.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 2 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 16 частина 1 від 14.06.2025
МастерШеф Сезон 15 Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 18 частина 2 від 28.06.2025
| 28.06.2025 | Сезон 15

Суперфінал ювілейного сезону Мастер Шеф починається просто зараз! Готові до зустрічі із суперфіналістами, їхніми рідними й усіма учасниками, які боролися за перемогу в цьому сезоні? Тоді хутчіш вмикайте проєкт Мастер Шеф 15 сезон.

Навчання, про яке можна тільки мріяти. Саме цей головний приз у кулінарному змаганні став найжаданішою мрією для всіх учасників проєкту Мастер Шеф 2025. До здійснення цієї мрії в суперфіналістів залишився лише один ривок – приготувати й представити авторські концепції, які вони втілили в сеті з трьох страв. Але перед цим кулінари зустрінуться з родиною, яка приїхала їх підтримати. А також на кухню Мастер Шеф повернеться двадцять один учасник – борці за кубок переможця й навчання в школі Le Cordon Bleu. Як змінилося життя улюблених кулінарів? Який сюрприз судді приготували для закоханих Аліни й Богдана? І кого учасники проєкту Мастер Шеф 2025 підтримуватимуть у суперфіналі? Дізнайтеся просто зараз!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск від 28.06.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28.06.2025

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