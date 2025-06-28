Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ

Випуск 18 | 28.06.2025 | Сезон 15

Закуска, основна страва й десерт – саме ці три страви мають здивувати суддів, показати майстерність суперфіналістів і забезпечити перемогу для одного з них! Чиє концептуальне меню найбільше вразить легендарних шефів? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 15 сезон.

Виснажливі три години готування залишилися позаду. Уже завершилися останні секунди зворотного відліку, тому настав час фінальної дегустації сетів суперфіналістів. У проєкті Мастер Шеф Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська й Володимир Ярославський уже готові дати свої останні коментарі, щоб допомогти кулінарам і надалі вдосконалювати свою майстерність. Хто вирішить втілити у своєму концептуальному меню свої найважливіші спогади й відверто розповісти про міста своєї сили? А хто із суперфіналістів розкриє таємниці одного з найстаровинніших продуктів? Кожен із них особливий. Проте лише один стане переможцем ювілейного сезону Мастер Шеф 2025! Дивіться феєричний фінал, щоб дізнатися, хто приєднається до плеяди найкращих кухарів України.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск від 28.06.2025