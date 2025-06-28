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Video: Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28 червня 2025 року. Фінальний випуск Мастер Шеф 15 сезон випуск 18 (ефір від 28.06.20252) на сайті СТБ
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Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 18 частина 1 від 28.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 18 частина 2 від 28.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 17 частина 1 від 21.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 17 частина 2 від 21.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 17 частина 3 від 21.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 3 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 16 частина 1 від 14.06.2025
МастерШеф Сезон 15 Випуск 18 Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 18 частина 3 від 28.06.2025
Випуск 18 | 28.06.2025 | Сезон 15

Закуска, основна страва й десерт – саме ці три страви мають здивувати суддів, показати майстерність суперфіналістів і забезпечити перемогу для одного з них! Чиє концептуальне меню найбільше вразить легендарних шефів? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 15 сезон.

Виснажливі три години готування залишилися позаду. Уже завершилися останні секунди зворотного відліку, тому настав час фінальної дегустації сетів суперфіналістів. У проєкті Мастер Шеф Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська й Володимир Ярославський уже готові дати свої останні коментарі, щоб допомогти кулінарам і надалі вдосконалювати свою майстерність. Хто вирішить втілити у своєму концептуальному меню свої найважливіші спогади й відверто розповісти про міста своєї сили? А хто із суперфіналістів розкриє таємниці одного з найстаровинніших продуктів? Кожен із них особливий. Проте лише один стане переможцем ювілейного сезону Мастер Шеф 2025! Дивіться феєричний фінал, щоб дізнатися, хто приєднається до плеяди найкращих кухарів України.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск від 28.06.2025

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