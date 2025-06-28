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Video: Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 1 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 1 від 28 червня 2025 року. Фінальний випуск Мастер Шеф 15 сезон випуск 18 (ефір від 28.06.20252) на сайті СТБ
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Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 1 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 18 частина 2 від 28.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 1 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 18 частина 3 від 28.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 1 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 17 частина 1 від 21.06.2025

 Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 1 від 28.06.2025 дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 17 частина 2 від 21.06.2025

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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 17 частина 3 від 21.06.2025

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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 16 частина 1 від 14.06.2025
МастерШеф Сезон 15 Випуск 18 Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 18 частина 1 від 28.06.2025
Випуск 18 | 28.06.2025 | Сезон 15

Такого складного конкурсу для учасників шоу Мастер Шеф 15 сезон ще не було! Не пропустіть останнє змагання кітеліантів за місця в суперфіналі – дивіться проєкт Мастер Шеф 18 випуск на сайті СТБ.

Хоча впродовж проєкту Мастер Шеф кулінари потоваришували, вони однаково залишилися конкурентами. Щоб приготувати гідні страви для фінальної битви, кухарі мають домовитися, адже результати цього випробування залежить від кожного з них. Судді наказали учасникам укласти чотиристоронній договір і сформувати продуктовий набір із 12 інгредієнтів. Саме з цих однакових продуктів кожен фіналіст готуватиме свою страву, в якій мають бути використані всі складники кошика. Учасники шоу Мастер Шеф 2025 можуть впливати на вибір інших, продавлювати свої інтереси й переконувати конкурентів робити вибір на благо для всіх. А яку страву вони мають приготувати? І які б продукти вибрали самі судді? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск від 28.06.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск частина 2 від 28.06.2025

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