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Фінал Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск від 28 червня 2025: дивитися онлайн
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Випуск 18 | 28.06.2025 | Сезон 15

Зустрічайте четвірку фіналістів, які боротимуться за місця в суперфіналі ювілейного сезону Мастер Шеф! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск від 28.06.2025.

Кітеліанти Катерина, Катя, Ненсі й Денис подолали довгий і складний шлях, пройшли вогонь і воду, щоб потрапити у фінал шоу Мастер Шеф 2025. За крок до суперфіналу кулінари мають пройти ще одне випробування. Судді хочуть, щоб талановита четвірка приготувала індивідуальні страви з однакових продуктових кошиків. А от вміст цих кошиків мають визначити самі учасники проєкту Мастер Шеф 15 сезон, домовившись між собою. Скільки інгредієнтів вони мають вибрати спільним рішенням? І чи не використає хтось цю умову, щоб підставити інших? Не пропустіть битву за крок до суперфіналу й дивовижні кулінарні концепції суперфіналістів! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 15 сезон 18 випуск від 28.06.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 15 сезон 17 випуск від 21.06.2025

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