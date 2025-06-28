Финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск от 28 июня 2025: смотреть онлайн

Выпуск 18 | 28.06.2025 | Сезон 15

Встречайте четверку финалистов, которые будут бороться за места в суперфинале юбилейного сезона Мастер Шеф! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск от 28.06.2025.

Кителианты Катерина, Катя, Нэнси и Денис преодолели долгий и сложный путь, прошли огонь и воду, чтобы попасть в финал шоу Мастер Шеф 2025. В шаге от суперфинала кулинары должны пройти еще одно испытание. Судьи хотят, чтобы талантливая четверка приготовила индивидуальные блюда из одинаковых продуктовых корзин. А вот содержание этих корзин должны определить сами участники проекта Мастер Шеф 15 сезон, договорившись между собой. Сколько ингредиентов они должны выбрать общим решением? И не использует ли кто-то это условие, чтобы подставить других? Не пропустите битву в шаге от суперфинала и удивительные кулинарные концепции суперфиналистов! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск от 28.06.2025 на сайте СТБ.

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