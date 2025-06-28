Финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 1 от 28.06.2025 смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 28.06.2025 | Сезон 15

Такого сложного конкурса для участников шоу Мастер Шеф 15 сезон еще не было! Не пропустите последнее соревнование кителиантов за места в суперфинале – смотрите проект Мастер Шеф 18 выпуск на сайте СТБ.

Хотя на протяжении проекта Мастер Шеф кулинары подружились, они все равно остались конкурентами. Чтобы приготовить достойные блюда для финальной битвы, повара должны договориться, ведь результаты этого испытания зависят от каждого из них. Судьи приказали участникам заключить четырехсторонний договор и сформировать продуктовый набор из 12 ингредиентов. Именно из этих одинаковых продуктов каждый финалист будет готовить свое блюдо, в котором должны использоваться все составляющие корзины. Участники шоу Мастер Шеф 2025 могут влиять на выбор других, продавливать свои интересы и убеждать конкурентов делать выбор во благо для всех. А какое блюдо они должны приготовить? И какие продукты выбрали бы сами судьи? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск от 28.06.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 2 от 28.06.2025