Финал Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск часть 3 от 28.06.2025 смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 28.06.2025 | Сезон 15

Закуска, основное блюдо и десерт – именно эти три блюда должны удивить судей, показать мастерство суперфиналистов и обеспечить победу для одного из них! Чье концептуальное меню больше всего поразит легендарных шефов? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 15 сезон.

Изнурительные три часа готовки остались позади. Уже завершились последние секунды обратного отсчета, поэтому пришло время финальной дегустации сетов суперфиналистов. В проекте Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский уже готовы дать свои последние комментарии, чтобы помочь кулинарам и дальше совершенствовать свое мастерство. Кто решит воплотить в своем концептуальном меню свои важнейшие воспоминания и откровенно рассказать о городах своей силы? А кто из суперфиналистов раскроет тайны одного из самых старинных продуктов? Каждый из них особенный. Но лишь один станет победителем юбилейного сезона Мастер Шеф 2025! Смотрите феерический финал, чтобы узнать, кто присоединится к плеяде лучших поваров Украины.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 18 выпуск от 28.06.2025