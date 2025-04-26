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Video: Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск частина 1 від 26 квітня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск частина 1 від 26.04.2025. Новий випуск Мастер Шеф 15 сезон випуск 9 - ефір від 26 квітня 2025 на сайті СТБ
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Випуск 9 | 26.04.2025 | Сезон 15

Хто переміг у битві фанатів та яка переможниця одного з минулих сезонів Мастер Шеф обійде конкуренток? Не пропустіть найцікавіше!

Перший конкурс у випуску-екваторі шоу Мастер Шеф став для учасників зворушливим і водночас напруженим, адже їм випала честь готувати вечерю для п’ятнадцяти найвідданіших фанатів проєкту! Судді давно мріяли влаштувати подібний сюрприз для відданих глядачів, тому запросили на кухню Мастер Шеф 2025 переможниць минулих сезонів, які стануть капітанами команд.

Аліна Бурик, Валерія Матрохіна й Наталка Нікішина завчасно продумали концепції й склали меню, тож, здавалося, кулінарам ні про що турбуватися. Що ж може піти не так? Страви якої команди не здобудуть жодного голосу гостей? І на кого з переможниць перейшло прокляття Євгена Клопотенка? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск від 26.04.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 частина 2 від 26.04.2025

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