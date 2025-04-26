Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск від 26 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 9 | 26.04.2025 | Сезон 15

Готові дізнатися таємниці кухонь різних країн світу й побачити битву між переможницями шоу Мастер Шеф? Тоді дивіться онлайн кулінарний проєкт Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск від 26.04.2025.

У 9 випуску учасникам шоу Мастер Шеф 2025 випала можливість попрацювати під керівництвом трьох дивовижних переможниць минулих сезонів! Валерія Матрохіна, Аліна Бурик і Наталка Нікішина розробили особливі меню, вигадали концепції й погодилися очолити три команди кулінарів заради однієї спільної мети – влаштувати особливу вечерю для найпалкіших шанувальників проєкту Мастер Шеф! Хто переможе в цій битві? Дізнайтеся просто зараз!

Також кухарі здійснять кулінарну мандрівку кухнями різних країн світу: від пекельно гострого Чилі до незабутнього Таїланду! Для кого ця мандрівка стане фатальною? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск від 26.04.2025.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск від 19.04.2025