Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск від 19 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

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МастерШеф
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Мастер Шеф святкує Великдень, а це означає, що судді приготували для кулінарів особливі випробування, щоб популяризувати українські традиції й переосмислити пісні страви! Під час першого конкурсу аматори виберуть собі конкурентів для дуелі й виходитимуть за межі своїх можливостей, адже провальна пісна страва коштуватиме їм білого фартуха. Які продукти приховують загадкові бокси? І які смачні страви можна приготувати в піст? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

Командний конкурс подарує кухарям честь дізнатися всі таємниці двох рецептів пасок, які з покоління в покоління передавали на Одещині й Гуцульщині. Чи зможуть учасники підкорити серця справжніх майстринь? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск від 19.04.2025 на сайті СТБ.

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