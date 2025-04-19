Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 1 від 19 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 19.04.2025 | Сезон 15

Великодній тиждень Мастер Шеф починається з випробування пісними стравами. Кожен кухар готуватиме індивідуально, але чи кожен зможе впоратися з усіма ускладненнями й перевершити очікування суддів? Дивіться шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Перед початком готування кухарі мають вибрати собі суперників, яких хочуть позбавити білого фартуха. Таким чином вісім пар змагатимуться в кулінарних дуелях, де переможець врятується від битви чорних. У шоу Мастер Шеф після розподілу учасників кулінари довірилися інтуїції й відкрили бокси-загадки, під якими були різні набори продуктів. Які інгредієнти визначать долю дуелянтів? Хто вирішить провчити конкурента за поведінку в минулому конкурсі? Чий експеримент заслужить шеф-ніж, а чий – чорний фартух? Не пропустіть найцікавіше в проєкті Мастер Шеф!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск від 19.04.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 2 від 19.04.2025