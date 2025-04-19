Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Один за всіх
Один за всіх
 Супермама
Супермама
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Званый ужин
Званый ужин
 Холостяк
Холостяк
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 1 от 19 апреля 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 15 сезон 8 выпуск часть 1 от 19.04.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 15 сезон выпуск 8 - эфир от 19 апреля 2025 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 1 от 19 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 8 часть 2 от 19.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 1 от 19 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 8 часть 3 от 19.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 1 от 19 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 7 часть 1 от 12.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 1 от 19 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 7 часть 2 от 12.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 1 от 19 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 7 часть 3 от 12.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 1 от 19 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 6 часть 1 от 05.04.2025
МастерШеф Сезон 15 Выпуск 8 Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 8 часть 1 от 19.04.2025
Выпуск 8 | 19.04.2025 | Сезон 15

Пасхальная неделя Мастер Шеф начинается с испытания постными блюдами. Каждый повар будет готовить индивидуально, но сможет ли каждый справиться со всеми усложнениями и превзойти ожидания судей? Смотрите шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Перед началом готовки повара должны выбрать соперников, которых хотят лишить белого фартука. Таким образом, восемь пар будут соревноваться в кулинарных дуэлях, где победитель спасется от битвы черных. В шоу Мастер Шеф после распределения участников кулинары доверились интуиции и открыли боксы-загадки, под которыми были разные наборы продуктов. Какие ингредиенты определят судьбу дуэлянтов? Кто решит проучить конкурента за поведение в прошлом конкурсе? Чей эксперимент заслужит шеф-нож, а чей – черный фартук? Не пропустите самое интересное в проекте Мастер Шеф!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск от 19.04.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 2 от 19.04.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить