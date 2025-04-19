Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 1 от 19 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 19.04.2025 | Сезон 15

Пасхальная неделя Мастер Шеф начинается с испытания постными блюдами. Каждый повар будет готовить индивидуально, но сможет ли каждый справиться со всеми усложнениями и превзойти ожидания судей? Смотрите шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Перед началом готовки повара должны выбрать соперников, которых хотят лишить белого фартука. Таким образом, восемь пар будут соревноваться в кулинарных дуэлях, где победитель спасется от битвы черных. В шоу Мастер Шеф после распределения участников кулинары доверились интуиции и открыли боксы-загадки, под которыми были разные наборы продуктов. Какие ингредиенты определят судьбу дуэлянтов? Кто решит проучить конкурента за поведение в прошлом конкурсе? Чей эксперимент заслужит шеф-нож, а чей – черный фартук? Не пропустите самое интересное в проекте Мастер Шеф!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск от 19.04.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 2 от 19.04.2025