Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск от 19 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ

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Мастер Шеф отмечает Пасху, а это значит, что судьи приготовили для кулинаров особенные испытания, чтобы популяризировать украинские традиции и переосмыслить постные блюда! Во время первого конкурса аматоры выберут себе конкурентов для дуэли и будут выходить за пределы своих возможностей, ведь провальное постное блюдо будет стоить им белого фартука. Какие продукты прячут загадочные боксы? И какие вкусные блюда можно приготовить в пост? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

Командный конкурс подарит поварам честь узнать все тайны двух рецептов пасок, которые из поколения в поколение передавали в Одесской области и на Гуцульщине. Смогут ли участники покорить сердца настоящих мастериц? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск от 19.04.2025 на сайте СТБ.

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