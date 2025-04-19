Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 3 от 19 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 19.04.2025 | Сезон 15

В битве черных пасхальной недели шоу Мастер Шеф 15 сезон участникам предстоит приготовить домашнюю колбасу, без которой не обходится почти ни один праздничный стол! Но все ли умеют ее готовить? Смотрите онлайн кулинарный проект Мастер Шеф на сайте СТБ.

Судьи хотят проверить умение аутсайдеров в черных фартуках планировать время и их страсть к кулинарии. Главным усложнением в последнем испытании шоу Мастер Шеф 2025 станут графики отключения света на пяти рядах рабочих поверхностей. Эктор Хименес-Браво уверен, что ничто не может помешать готовить, если вы любите кулинарию! Смогут ли повара приготовить колбасу в натуральной оболочке, несмотря на все сложности? Чья стратегия будет выигрышной? А кому из кулинаров будет несладко во время приготовления? Не пропустите самое интересное! Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск от 19.04.2025