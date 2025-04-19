Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 3 від 19 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 19.04.2025 | Сезон 15

У битві чорних великоднього тижня шоу Мастер Шеф 15 сезон учасники мають приготувати домашню ковбасу, без якої не обходиться майже жодний святковий стіл! Але чи всі вміють її готувати? Дивіться онлайн кулінарний проєкт Мастер Шеф на сайті СТБ.

Судді хочуть перевірити вміння аутсайдерів у чорних фартухах планувати час та їхню пристрасть до кулінарії. Головним ускладненням в останньому випробуванні шоу Мастер Шеф 2025 стануть графіки відключення світла на п’яти рядах робочих поверхонь. Ектор Хіменес-Браво впевнений, що ніщо не може завадити готувати, якщо ви любите кулінарію! Чи зможуть кухарі приготувати ковбасу в натуральній оболонці, попри всі складнощі? Чия стратегія буде виграшною? А кому з кулінарів буде несолодко під час готування? Не пропустіть найцікавіше! Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск від 19.04.2025