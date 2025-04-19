Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 2 от 19 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 19.04.2025 | Сезон 15

Готовы увидеть невероятные традиционные паски из Гуцульщины и Одесской области? Тогда скорее смотрите проект Мастер Шеф на сайте СТБ!

Во время командного испытания у кулинаров будет возможность научиться готовить паски по семейным рецептам, которые хранят настоящие мастерицы Валентина из Одесской области и Галина из Гуцульщины. Почтенные гости проекта Мастер Шеф 2025 точно знают, как с любовью приготовить пышные и ароматные паски, рецепты которых передавались из поколения в поколение. Но удастся ли поварам придерживаться этих рецептов до мелочей? И кто будет готовить паски не в тишине и покое, а ссорах? Узнайте прямо сейчас!

Судьи по методу жеребьевки выбрали трех капитанов среди восьми поваров в черном, чтобы дать одному из участников шанс избежать битвы черных. Кто сделает все, чтобы вернуть белый фартук? Смотрите проект Мастер Шеф 15 сезон.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск от 19.04.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 выпуск часть 3 от 19.04.2025