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Video: Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 2 від 19 квітня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 2 від 19.04.2025. Новий випуск Мастер Шеф 15 сезон випуск 8 - ефір від 19 квітня 2025 на сайті СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 2 від 19 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 2 від 19 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 8 частина 3 від 19.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 2 від 19 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 7 частина 1 від 12.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 2 від 19 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 7 частина 2 від 12.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 2 від 19 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 7 частина 3 від 12.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 2 від 19 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

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МастерШеф Сезон 15 Випуск 8 Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 8 частина 2 від 19.04.2025
Випуск 8 | 19.04.2025 | Сезон 15

Готові побачити неймовірні традиційні паски з Гуцульщини й Одещини? Тоді хутчіш дивіться проєкт Мастер Шеф на сайті СТБ!

Під час командного випробування в кулінарів буде можливість навчитися готувати паски за родинними рецептами, які зберігають справжні майстри Валентина з Одещини й Галина з Гуцульщини. Поважні гості проєкту Мастер Шеф 2025 точно знають, як із любов’ю приготувати пухкі й запашні паски, рецепти яких передавалися з покоління в покоління. Але чи вдасться кухарям дотриматися цих рецептів до найменших дрібниць? І хто готуватиме паски не в тиші й спокої, а сварках? Дізнайтеся просто зараз!

Судді методом жеребкування вибрали трьох капітанів серед восьми кухарів у чорному, щоб дати одному з учасників шанс уникнути битви чорних. Хто зробить усе, щоб повернути білий фартух? Дивіться проєкт Мастер Шеф 15 сезон.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск від 19.04.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 3 від 19.04.2025

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