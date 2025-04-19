Video: Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 2 від 19 квітня 2025 - дивитись онлайн на СТБ
Готові побачити неймовірні традиційні паски з Гуцульщини й Одещини? Тоді хутчіш дивіться проєкт Мастер Шеф на сайті СТБ!
Під час командного випробування в кулінарів буде можливість навчитися готувати паски за родинними рецептами, які зберігають справжні майстри Валентина з Одещини й Галина з Гуцульщини. Поважні гості проєкту Мастер Шеф 2025 точно знають, як із любов’ю приготувати пухкі й запашні паски, рецепти яких передавалися з покоління в покоління. Але чи вдасться кухарям дотриматися цих рецептів до найменших дрібниць? І хто готуватиме паски не в тиші й спокої, а сварках? Дізнайтеся просто зараз!
Судді методом жеребкування вибрали трьох капітанів серед восьми кухарів у чорному, щоб дати одному з учасників шанс уникнути битви чорних. Хто зробить усе, щоб повернути білий фартух? Дивіться проєкт Мастер Шеф 15 сезон.
Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск від 19.04.2025
Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 8 випуск частина 3 від 19.04.2025