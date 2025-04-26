Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск частина 2 від 26 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 9 | 26.04.2025 | Сезон 15

Учасники шоу Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск уже готові помандрувати країнами світу, готуючи їхні національні страви. Але чи врятують їх ерудиція й кулінарна інтуїція від провалу в другому конкурсі? Дізнайтеся просто зараз.

Хоча в цьому випробуванні кухарі готуватимуть індивідуальні страви, вони однаково поділяться на три команди. Як виявилось, цього разу капітани і їхні су-шефи нічого не готуватимуть і не бачитимуть, як готують їхні колеги. У проєкті Мастер Шеф 2025 кулінари на власний розсуд виберуть валізи із підказками, які натякають на певну країну. Їм треба відгадати країну за підказками й приготувати її традиційну страву. А капітани й су-шефи повинні відгадати країни своєї команди завдяки кулінарній ерудиції. У чому головна підстава випробування? Хто сильно розчарує суддів своїми невдачами? Дивіться проєкт Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск від 26.04.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 частина 3 від 26.04.2025