Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск часть 2 от 26 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 26.04.2025 | Сезон 15

Участники шоу Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск уже готовы путешествовать разными странами мира, готовя их национальные блюда. Но спасут ли их эрудиция и кулинарная интуиция от провала во втором конкурсе? Узнайте прямо сейчас.

Хотя в этом испытании повара будут готовить индивидуальные блюда, они все равно делятся на три команды. Как оказалось, на этот раз капитаны и их су-шефы ничего не будут готовить и не будут видеть, как готовят их коллеги. В проекте Мастер Шеф 2025 кулинары по своему усмотрению выберут чемоданы с подсказками, которые намекают на определенную страну. Им нужно угадать страну по подсказкам и приготовить ее традиционное блюдо. А капитаны и су-шефы должны угадать страны своей команды благодаря кулинарной эрудиции. В чем главная подстава испытания? Кто сильно разочарует судей своими неудачами? Смотрите проект Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск от 26.04.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 часть 3 от 26.04.2025