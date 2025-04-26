Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск частина 3 від 26 квітня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 9 | 26.04.2025 | Сезон 15

Як мексиканська забава і японська страва визначать учасника, який назавжди покине проєкт Мастер Шеф? Дивіться просто зараз!

Як тільки аутсайдери в чорному зайшли на кухню Мастер Шеф 2025, вони помітили чотири столики з обмежувальною стрічкою й піньяти у вигляді різних продуктів і страв. Надихнувшись темою кулінарних мандрівок, судді вирішили занурити учасників в атмосферу мексиканського свята, коли діти із зав’язаними очима розбивають піньяту палицею, щоб отримати солодощі й подарунки. На кулінарів чекає схожа доля, тільки в їхніх піньятах замість цукерок приховані інгредієнти для майбутніх страв.

Попри святкову атмосферу це випробування перевірить учасників проєкту Мастер Шеф на фізичну й психологічну стійкість. Недарма Ектор Хіменес-Браво попереджав, що битви чорних завжди непередбачувані. Яку страву готуватимуть кулінари? Дивіться шоу Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск від 26.04.2025