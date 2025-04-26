Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск часть 3 от 26 апреля 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 26.04.2025 | Сезон 15

Как мексиканская забава и японское блюдо определят участника, который навсегда покинет проект Мастер Шеф? Смотрите прямо сейчас!

Как только аутсайдеры в черном зашли на кухню Мастер Шеф 2025, они заметили четыре столика с ограничительной лентой и пиньяты в виде разных продуктов и блюд. Вдохновившись темой кулинарных путешествий, судьи решили погрузить участников в атмосферу мексиканского праздника, когда дети с завязанными глазами разбивают пиньяту палкой, чтобы получить сладости и подарки. Кулинаров ждет похожая судьба, только в их пиньятах вместо конфет скрыты ингредиенты для будущих блюд.

Несмотря на праздничную атмосферу, это испытание проверит участников проекта Мастер Шеф на физическую и психологическую стойкость. Недаром Эктор Хименес-Браво предупреждал, что битвы черных всегда непредсказуемы. Какое блюдо будут готовить кулинары? Смотрите шоу Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск от 26.04.2025