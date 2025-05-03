Выпуск 10 | 03.05.2025 | Сезон 15

Легендарная кулинарная игра, короли и королевы бутербродов и грибная викторина! Смотрите проект Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск от 03.05.2025 на сайте СТБ.

Бутерброды – это самое популярное блюдо в мире. Однако каждый повар должен уметь делать шедевр из такого, казалось бы, простого блюда. Именно такая задача и станет кулинарной темой для участников шоу Мастер Шеф 2025, которые в течение трех раундов должны готовить неординарные, сбалансированные и вкусные бутерброды высокого уровня. Кому удастся получить шеф-нож за свои эксперименты? А кто станут тремя аутсайдерами, которые получат черные фартуки? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Также в этом выпуске повара сыграют в крокодила, кулинарную игру, которую знают все поклонники проекта. Но удастся ли кулинарам угадать 25 продуктов только по жестам? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск от 03.05.2025.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 выпуск от 26.04.2025