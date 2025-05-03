Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 3 от 3 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 10 | 03.05.2025 | Сезон 15

Проверка на эрудицию и кулинарные эксперименты с грибами! Смотрите проект Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск, чтобы узнать, кто поедет домой после битвы черных.

Кухня шоу Мастер Шеф 2025 встретила владельцев черных фартуков поверхностями с тремя важными составляющими: грибами, экзотическими фруктами и неординарными девайсами. Эти три компонента обязательно должны быть использованы в блюдах, однако перед приготовлением судьи устроили сюрприз аутсайдерам. У одного из поваров есть шанс снять черный фартук и вернуться на балкон, если он или она правильно угадает названия пяти грибов на грибной поляне. Кому это удастся? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 10 выпуск.

После викторины каждый из кулинаров должен приготовить блюдо с тремя компонентами, чтобы доказать свое право и дальше бороться за победу в проекте. Кому достанется коралловый гриб? Кто впервые будет пробовать кактус? И какой девайс станет самым большим испытанием? Все покажет шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск от 03.05.2025