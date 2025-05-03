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Video: Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 3 від 03 травня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 3 від 03.05.2025. Новий випуск Мастер Шеф 15 сезон випуск 10 - ефір від 03 травня 2025 на сайті СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 9 частина 1 від 26.04.2025

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Випуск 10 | 03.05.2025 | Сезон 15

Перевірка на ерудицію й кулінарні експерименти з грибами! Дивіться проєкт Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск, щоб дізнатися, хто поїде додому після битви чорних.

Кухня шоу Мастер Шеф 2025 зустріла власників чорних фартухів поверхнями з трьома важливими складовими: грибами, екзотичними фруктами й неординарними девайсами. Ці три компоненти обов’язково мають бути використані в стравах, проте перед готуванням судді влаштували аутсайдерам сюрприз. Один із кухарів має шанс зняти чорний фартух і повернутися на балкон, якщо правильно вгадає назви п’яти грибів на грибній галявині. Кому це вдасться? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 10 випуск.

Після вікторини кожен із кулінарів має приготувати страву із трьома компонентами, щоб довести своє право й далі боротися за перемогу в проєкті. Кому дістанеться кораловий гриб? Хто вперше куштуватиме кактус? І який девайс стане найбільшим випробуванням? Все покаже шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025

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