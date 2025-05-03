Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 03.05.2025 | Сезон 15

Легендарна кулінарна гра, королі й королеви бутербродів і грибна вікторина! Дивіться проєкт Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025 на сайті СТБ.

Бутерброди – це найпопулярніша страва у світі. Проте кожен кухар має вміти робити шедевр із такої, здавалося, простої страви. Саме таке завдання й стане кулінарною темою для учасників шоу Мастер Шеф 2025, які впродовж трьох раундів мають готувати неординарні, збалансовані й смачні бутерброди високого рівня. Кому вдасться здобути шеф-ніж за свої експерименти? А хто стануть трьома аутсайдерами, які отримають чорні фартухи? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Також у цьому випуску кухарі зіграють у крокодила, кулінарну гру, яку знають усі шанувальники проєкту. Але чи вдасться кулінарам вгадати аж 25 продуктів лише за жестами? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск від 26.04.2025