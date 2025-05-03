Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
МастерШеф
Дивіться також
Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 10 частина 1 від 03.05.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 10 частина 2 від 03.05.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 10 частина 3 від 03.05.2025
МастерШеф Випуск 10 Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 10 від 03.05.2025
Випуск 10 | 03.05.2025 | Сезон 15

Легендарна кулінарна гра, королі й королеви бутербродів і грибна вікторина! Дивіться проєкт Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025 на сайті СТБ.

Бутерброди – це найпопулярніша страва у світі. Проте кожен кухар має вміти робити шедевр із такої, здавалося, простої страви. Саме таке завдання й стане кулінарною темою для учасників шоу Мастер Шеф 2025, які впродовж трьох раундів мають готувати неординарні, збалансовані й смачні бутерброди високого рівня. Кому вдасться здобути шеф-ніж за свої експерименти? А хто стануть трьома аутсайдерами, які отримають чорні фартухи? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 15 сезон.

Також у цьому випуску кухарі зіграють у крокодила, кулінарну гру, яку знають усі шанувальники проєкту. Але чи вдасться кулінарам вгадати аж 25 продуктів лише за жестами? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 15 сезон 9 випуск від 26.04.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати