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Video: Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 1 від 03 травня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 1 від 03.05.2025. Новий випуск Мастер Шеф 15 сезон випуск 10 - ефір від 03 травня 2025 на сайті СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 1 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 10 частина 2 від 03.05.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 1 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 10 частина 3 від 03.05.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 1 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 9 частина 3 від 26.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 1 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 9 частина 2 від 26.04.2025

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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 9 частина 1 від 26.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 1 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
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Випуск 10 | 03.05.2025 | Сезон 15

Немає нічого складнішого, ніж елементарне. І в першому випробуванні учасники Мастер Шеф 2025 зрозуміють це як ніколи! Чи зможуть вони приготувати бутерброди так, щоб здивувати суддів? Дізнайтеся просто зараз!

Володимир Ярославський запропонував учасникам шоу Мастер Шеф узяти участь у репетиції фіналу, яка складається з трьох раундів: півфіналу, фіналу й битви за виживання. Судді куштуватимуть страви кухарів і розподілятимуть їх за трьома категоріями: найкращі, посередні й найгірші. Власники найкращих страв змагатимуться за шеф-ніж, середнячки підніматимуться на балкон, а аутсайдери боротимуться за порятунок від чорних фартухів у битві за виживання. Як бутерброди найрізноманітніших форм, смаків і кольорів визначать власника шеф-ножа й перших чорних фартухів? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 15 сезон.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 частина 2 від 03.05.2025

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