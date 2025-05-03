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Video: Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 1 от 3 мая 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 15 сезон 10 выпуск часть 1 от 03.05.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 15 сезон выпуск 10 - эфир от 03 мая 2025 на сайте СТБ
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 Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 1 от 3 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 1 от 3 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 9 часть 1 от 26.04.2025

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Выпуск 10 | 03.05.2025 | Сезон 15

Нет ничего более сложного, чем элементарное. И в первом испытании участники Мастер Шеф 2025 поймут это как никогда! Смогут ли они приготовить бутерброды так, чтобы удивить судей? Узнайте прямо сейчас!

Владимир Ярославский предложил участникам шоу Мастер Шеф принять участие в репетиции финала, состоящей из трех раундов: полуфинала, финала и битвы за выживание. Судьи будут пробовать блюда поваров и распределять их по трем категориям: лучшие, посредственные и худшие. Владельцы лучших блюд сразятся за шеф-нож, середнячки поднимутся на балкон, а аутсайдеры будут бороться за спасение от черных фартуков в битве за выживание. Как бутерброды самых разных форм, вкусов и цветов определят владельца шеф-ножа и первых черных фартуков? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 15 сезон.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск от 03.05.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 часть 2 от 03.05.2025

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