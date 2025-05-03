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Video: Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 2 від 03 травня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 2 від 03.05.2025. Новий випуск Мастер Шеф 15 сезон випуск 10 - ефір від 03 травня 2025 на сайті СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 2 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 10 частина 1 від 03.05.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 2 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 10 частина 3 від 03.05.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 2 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 9 частина 3 від 26.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 2 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 9 частина 2 від 26.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 2 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 9 частина 1 від 26.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск частина 2 від 03 травня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 8 частина 1 від 19.04.2025
МастерШеф Сезон 15 Випуск 10 Мастер Шеф 15 сезон. Випуск 10 частина 2 від 03.05.2025
Випуск 10 | 03.05.2025 | Сезон 15

Легендарне випробування повертається на шоу Мастер Шеф 15 сезон! Хто стане кращим у перевірці класикою? Не пропустіть найцікавіше!

Учасники шоу Мастер Шеф у перервах часто грають у крокодила, проте в другому конкурсі на них чекає участь у легендарному кулінарному крокодилі, випробуванні із золотої колекції проєкту. Під час цієї гри дві команди кухарів визначать мімів, які в секретних кімнатах будуть жестами пояснювати назви продуктів для страв. Після гри міми повернуться до команд і розкажуть їм, як ці страви готувати. Проте комора на той момент буде зачинена, тому помилки дорого коштуватимуть усій команді! Завдання ускладнене ще й тим, що кожна страва має аж 25 компонентів, а на гру й готування команди мають усього дві години. Чи встигнуть вони відгадати всі інгредієнти й приготувати справжні шедеври для суддів? Дивіться проєкт Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 випуск від 03.05.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 частина 3 від 03.05.2025

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