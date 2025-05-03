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Video: Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 2 от 3 мая 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 15 сезон 10 выпуск часть 2 от 03.05.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 15 сезон выпуск 10 - эфир от 03 мая 2025 на сайте СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 2 от 3 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 10 часть 1 от 03.05.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 2 от 3 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 9 часть 3 от 26.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 2 от 3 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 9 часть 2 от 26.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 2 от 3 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 15 сезон. Выпуск 9 часть 1 от 26.04.2025

 Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 2 от 3 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 2 от 3 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ
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Выпуск 10 | 03.05.2025 | Сезон 15

Легендарное испытание возвращается на шоу Мастер Шеф 15 сезон! Кто станет лучшим в проверке классикой? Не пропустите самое интересное!

Участники шоу Мастер Шеф в перерывах часто играют в крокодила, однако во втором конкурсе их ждет участие в легендарном кулинарном крокодиле, испытании из золотой коллекции проекта. Во время этой игры две команды поваров определят мимов, которые в секретных комнатах будут жестами объяснять названия продуктов для блюд. После игры мимы вернутся в команды и расскажут им, как эти блюда готовить. Однако кладовая на тот момент будет закрыта, так что ошибки будут дорого стоить всей команде! Задание усложнено еще и тем, что каждое блюдо имеет 25 компонентов, а на игру и готовку команды имеют всего два часа. Успеют ли они угадать все ингредиенты и приготовить настоящие шедевры для судей? Смотрите проект Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск от 03.05.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 часть 3 от 03.05.2025

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