Video: Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск часть 2 от 3 мая 2025 - смотреть онлайн на СТБ
Легендарное испытание возвращается на шоу Мастер Шеф 15 сезон! Кто станет лучшим в проверке классикой? Не пропустите самое интересное!
Участники шоу Мастер Шеф в перерывах часто играют в крокодила, однако во втором конкурсе их ждет участие в легендарном кулинарном крокодиле, испытании из золотой коллекции проекта. Во время этой игры две команды поваров определят мимов, которые в секретных комнатах будут жестами объяснять названия продуктов для блюд. После игры мимы вернутся в команды и расскажут им, как эти блюда готовить. Однако кладовая на тот момент будет закрыта, так что ошибки будут дорого стоить всей команде! Задание усложнено еще и тем, что каждое блюдо имеет 25 компонентов, а на игру и готовку команды имеют всего два часа. Успеют ли они угадать все ингредиенты и приготовить настоящие шедевры для судей? Смотрите проект Мастер Шеф 2025.
Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск от 03.05.2025
Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 часть 3 от 03.05.2025