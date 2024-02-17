Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск от 17 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

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В кулинарном проекте Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск судьба участников полностью зависит от сала. Его можно любить, можно не любить, но все согласны, что украинское сало – это совершенно особенный продукт, который во многом определяет нашу кухню.

Участники во 2 выпуске Мастер Шеф 13 сезон должны приготовить блюда высокой кухни с таким простым и знакомым продуктом, как сало. Судьи подготовили для участников три задания. Если кто-то отлично показал себя на одном из раундов, судья может отправить участника на балкон. Остальные продолжают борьбу в следующих этапах. Участникам нужно будет приготовить небанальную закуску из сала, показать свои умения в нарезке. А тем, кому не повезет, придется еще и готовить десерт! Кто попадет в двадцатку? Смотрите в проекте Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск от 17.02.2024.

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