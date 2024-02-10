Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск от 10 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

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Смотрите новый сезон Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск на СТБ! Вас ждут новые герои, новые блюда и все такие же строгие судьи. Вы встретите старых знакомых – на проект пришел Геворг, который участвовал в реалити Нового канала Эксы, а поддерживала его жена Алена.

Среди участников Мастер Шеф 13 сезон вы увидите и защитников Украины. Влад осознанно оставил работу за границей, чтобы вернуться домой и защищать свою страну от российской агрессии. Из-за войны от отложил мечту стать поваром, но готовить не переставал даже не фронте.

Также среди участников кастинга в 1 выпуске Мастер Шеф 13 сезон вы увидите поваров-двойняшек, семейный подряд мамы и дочки, а также юристку с синдромом отличницы. Смотрите прямо сейчас, что они подготовили на кастинг, в проекте Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск!

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