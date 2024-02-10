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Video: Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск часть 3 от 10 февраля 2024 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск часть 3 от 10.02.2024. Новый выпуск Мастер Шеф 13 сезон выпуск 1 - эфир от 10 февраля 2024 на сайте СТБ
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Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск часть 3 от 10 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 1. Часть 1 от 10.02.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск часть 3 от 10 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
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Выпуск 1 | 10.02.2024 | Сезон 13

Двое за одного – так можно сказать про участниц Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск! Когда одна из сестер сказала, что они немножко похожи, она явно преуменьшила. Судьи ахнули, увидев двойняшек вместе. Елена и Таня очень похожи, а еще сестры все делают вместе. Раньше у них был свой бизнес, связанный с одеждой, а теперь они вместе занимаются продажей макарунов. И на Мастер Шеф 13 сезон они тоже пришли вместе, чтобы поддержать друг друга.

Ирина из Старого Салтова рассказала свою душещипательную историю. Женщина посвятила все свои молодые годы бизнесу. Она – мясник и обожает свою работу. Однако после начала полномасштабной войны Ирина потеряла все и переехала в Винницу. Она решила показать судьям свою любовь к мясу своим блюдом на кастинге. Смотрите Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск на СТБ и узнайте полные истории участников!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск от 10.02.2024

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