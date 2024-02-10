Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск частина 3 від 10 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 10.02.2024 | Сезон 13

Дві за одного – так можна сказати про учасниць Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск! Коли одна із сестер сказала, що вони трохи схожі, вона явно применшила. Судді ахнули, побачивши двійнят разом. Олена та Таня дуже схожі, а ще сестри все роблять разом. Раніше вони мали свій бізнес, пов’язаний з одягом, а тепер вони разом займаються продажем макарунів. І на Майстер Шеф 13 сезон вони теж прийшли разом, щоб підтримати одна одну.

Ірина зі Старого Салтова щиро розповіла свою історію. Жінка присвятила усі свої молоді роки бізнесу. Вона – м’ясничка й любить свою роботу. Однак після початку повномасштабної війни Ірина втратила все та переїхала до Вінниці. Вона вирішила показати суддям свою любов до м’яса своєю стравою на кастингу. Дивіться Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск на СТБ та дізнайтеся повні історії учасників!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск від 10.02.2024