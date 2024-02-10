Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск від 10 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ

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Дивіться новий сезон Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск на СТБ! На вас чекають нові герої, нові страви й такі самі суворі судді. Ви зустрінете старих знайомих – на проєкт прийшов Геворг, який брав участь у реаліті Нового каналу Екси, а підтримувала його дружина Олена.

Серед учасників Мастер Шеф 13 сезон ви побачите й захисників України. Влад усвідомлено залишив роботу за кордоном, щоб повернутися додому та захищати свою країну від російської агресії. Через війну він відклав мрію стати кухарем, але готувати не переставав навіть на фронті.

Також серед учасників кастингу в 1 випуску Мастер Шеф 13 сезон ви побачите кухарів-двійнят, сімейний підряд мами та доньки, а також юристку із синдромом відмінниці. Дивіться прямо зараз, що вони підготували на кастинг, у проєкті Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск!

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