Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск частина 1 від 10 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 10.02.2024 | Сезон 13

У проєкті Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск судді відразу зрозуміли – це буде дуже цікавий сезон із цікавим учасниками! З кожним роком новим конкурсантам ставало дедалі складніше дивувати суддів, адже вони вже бачили багато, але цього разу учасникам кастингу вдалося.

Боєць ЗСУ Владислав до початку війни жив у Німеччині та мріяв стати кухарем, але потім вирішив виконати свій громадянський обов’язок, повернутися додому та захищати Україну зі зброєю в руках. Тепер, коли Влада звільнили за станом здоров’я, він вирішив знову повернутись до улюбленої справи – кулінарії.

Аліна Бурик підкорила Ольгу Мартиновську з першого погляду, адже вона щодня готує за одним рецептом із загальної книги Мартиновської та Ярославського 100 рецептів на кожен день. Чим здивувала юристка із синдромом відмінниці? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск від 10.02.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск частина 2 від 10.02.2024