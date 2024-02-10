Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск частина 2 від 10 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 10.02.2024 | Сезон 13

У проєкті Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск ви побачите обличчя, які можуть здатися вам знайомими! Геворг та Альона були учасниками проєкту Екси. Їм вдалося врятувати свої стосунки. Пара чекає на дитину, а Геворг натхненно готує. Особливо він любить хінкалі та тортики, а його мрія – відкрити власний цех випічки.

Також у 1 випуску Мастер Шеф 13 сезон у кастингу взяли участь 19-річний студент Андрій, який збирається стати учителем. За що його у шкільні роки прозвали Оксаною? І хто неприємно здивує суддів подачею з 90-х із зеленою, що зів’яла? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск від 10.02.2024.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск від 10.02.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск частина 3 від 10.02.2024