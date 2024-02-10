Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск часть 2 от 10 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 10.02.2024 | Сезон 13

В проекте Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск вы увидите лица, которые могут показаться вам знакомыми! Геворг и Алена были участниками проекта Эксы. Им удалось спасти свои отношения. Пара ждет ребенка, а Геворг вдохновленно готовит. Особенно он любит хинкали и тортики, а его мечта – открыть собственный цех выпечки.

Также в 1 выпуске Мастер Шеф 13 сезон в кастинге участвовали 19-летний студент Андрей, который собирается стать учителем. За что его в школьные годы прозвали Оксаной? И кто неприятно удивит судей подачей из 90-х с подвявшей зеленью? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск от 10.02.2024.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск от 10.02.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск часть 3 от 10.02.2024