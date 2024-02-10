Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск часть 1 от 10 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 10.02.2024 | Сезон 13

В проекте Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск судьи сразу поняли – это будет очень интересный сезон с интересным участниками! С каждым годом новым конкурсантам становилось все сложнее удивлять судей, ведь они уже видели многое, но на этот раз участникам кастинга удалось.

Боец ЗСУ Владислав до начала войны жил в Германии и мечтал стать поваром, но потом решил исполнить свой гражданский долг, вернуться домой и защищать Украину с оружием в руках. Теперь, когда Влада уволили по состоянию здоровья, он решил снова вернуться к любимому делу – кулинарии.

Алина Бурик покорила Ольгу Мартыновскую с первого взгляда, ведь она каждый день готовит по одному рецепту из общей книги Мартыновской и Ярославского 100 рецептов на каждый день. Чем удивила юристка с синдромом отличницы? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск от 10.02.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 выпуск часть 2 от 10.02.2024