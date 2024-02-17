Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 2 от 17 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 17.02.2024 | Сезон 13

Третий раунд Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск окажется самым сложным и страшным для участников. Во-первых, все и так немного побаиваются сурового Владимира Ярославского. Во-вторых, он принесет на кухню черные фартуки! Кто же попадет в первую битву черных этого сезона? Узнайте прямо сейчас!

Во 2 выпуске Мастер Шеф 13 сезон Владимир Ярославский придет на кухню с микрофоном, но не для того, чтобы петь. При помощи микрофона судья продемонстрирует самое аппетитное свойство бекона – а именно его хруст. Кто сможет приготовить идеально хрустящий бекон? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск от 17.02.2024!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск от 17.02.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 3 от 17.02.2024