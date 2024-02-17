Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 2 від 17 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 17.02.2024 | Сезон 13

Третій раунд Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск виявиться найскладнішим та найстрашнішим для учасників. По-перше, всі й так трохи побоюються суворого Володимира Ярославського. По-друге, він принесе на кухню чорні фартухи! Хто ж потрапить у першу битву чорних цього сезону? Дізнайтеся просто зараз!

У 2 випуску Мастер Шеф 13 сезон Володимир Ярославський прийде на кухню з мікрофоном, але не для того, щоб співати. За допомогою мікрофона суддя продемонструє найапетитнішу властивість бекону – а саме його хрускіт. Хто зможе приготувати бекон, що ідеально хрумтить? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 3 від 17.02.2024