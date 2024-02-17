Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 3 від 17 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 17.02.2024 | Сезон 13

Перша битва чорних Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск змусить учасників добре подумати над своїми помилками! На кухні на них чекає великий гарний candy bar. Кожен учасник вибере собі один вид солодощів. Щоб залишитися в проєкті, учасникам Мастер Шеф 13 сезон у чорних фартухах доведеться навчитися поєднувати непоєднуване та приготувати ресторанну страву з використанням цієї солодощі і… знову ж таки сала! Учасникам знадобиться вся їхня креативність та вміння поєднувати смаки, щоб залишитися в проєкті. Хто вирушить додому? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024