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Video: Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 3 від 17 лютого 2024 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 3 від 17.02.2024. Новий випуск Мастер Шеф 13 сезон випуск 2 - ефір від 17 лютого 2024 на сайті СТБ
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Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 3 від 17 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 2. Частина 1 від 17.02.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 3 від 17 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 2. Частина 2 від 17.02.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 3 від 17 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 1. Частина 1 від 10.02.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 3 від 17 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 1. Частина 2 від 10.02.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 3 від 17 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 1. Частина 3 від 10.02.2024
МастерШеф Сезон 13 Випуск 2 Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 2. Частина 3 від 17.02.2024
Випуск 2 | 17.02.2024 | Сезон 13

Перша битва чорних Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск змусить учасників добре подумати над своїми помилками! На кухні на них чекає великий гарний candy bar. Кожен учасник вибере собі один вид солодощів. Щоб залишитися в проєкті, учасникам Мастер Шеф 13 сезон у чорних фартухах доведеться навчитися поєднувати непоєднуване та приготувати ресторанну страву з використанням цієї солодощі і… знову ж таки сала! Учасникам знадобиться вся їхня креативність та вміння поєднувати смаки, щоб залишитися в проєкті. Хто вирушить додому? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024

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