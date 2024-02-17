Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 3 от 17 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 17.02.2024 | Сезон 13

Первая битва черных Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск заставит участников хорошенько подумать над своими ошибками! На кухне их ждет большой красивый candy bar. Каждый участник выберет себе один вид сладостей. Чтобы остаться в проекте, участникам Мастер Шеф 13 сезон в черных фартуках придется научиться сочетать несочетаемое и приготовить ресторанное блюдо с использованием этой сладости и… опять же сала! Участникам понадобится вся их креативность и умение сочетать вкусы, чтобы остаться в проекте. Кто отправится домой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск от 17.02.2024.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск от 17.02.2024