Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск від 17 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 17.02.2024 | Сезон 13

У кулінарному проєкті Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск доля учасників повністю залежить від сала. Його можна любити, можна не любити, але всі згодні, що українське сало – це особливий продукт, який багато в чому визначає нашу кухню.

Учасники в 2 випуску Мастер Шеф 13 сезон мають приготувати страви високої кухні з таким простим та знайомим продуктом, як сало. Судді підготували для учасників три завдання. Якщо хтось чудово показав себе на одному з раундів, суддя може відправити учасника на балкон. Інші продовжують боротьбу в наступних етапах. Учасникам потрібно буде приготувати небанальну закуску із сала, показати свої вміння в нарізці. А тим, кому не пощастить, доведеться ще готувати десерт! Хто потрапить до двадцятки? Дивіться в проєкті Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 1 випуск від 10.02.2024