Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 1 від 17 лютого 2024 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 17.02.2024 | Сезон 13

У першому випробуванні Мастер Шеф 13 сезон 2 на випуск учасників чекають три раунди – по одному від кожного судді. І з кожним наступним рівнем складність підвищуватиметься!

У кожного учасника буде по три шанси піднятися на балкон – потрібно лише без помилок впоратися із завданням судді. У першому раунді Ектор Хіменес-Браво поставив учасникам завдання приготувати намазку із сала, але не бліду, а гарного яскравого кольору. У другому раунді 2 випуску Мастер Шеф Ольга Мартиновська показала, як професіонали володіють ножем. А чи зможуть учасники продемонструвати таку ж ідеальну нарізку сала, як суддя? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Майстер Шеф 13 сезон 2 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024

Дивитися онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 випуск частина 2 від 17.02.2024