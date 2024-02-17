Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 1 от 17 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 17.02.2024 | Сезон 13

В первом испытании Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск участников ждут три раунда – по одному от каждого судьи. И с каждым следующим уровнем сложность будет повышаться!

У каждого участника будет по три шанса подняться на балкон – нужно всего лишь без ошибок справиться с заданием судьи. В первом раунде Эктор Хименес-Браво задал участникам задачу приготовить намазку из сала, но не бледную, а красивого яркого цвета. Во втором раунде 2 выпуска Мастер Шеф Ольга Мартыновская показала, как профессионалы управляются с ножом. А смогут ли участники продемонстрировать такую же идеальную нарезку сала, как судья? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск от 17.02.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 2 от 17.02.2024