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Video: Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 1 от 17 февраля 2024 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 1 от 17.02.2024. Новый выпуск Мастер Шеф 13 сезон выпуск 2 - эфир от 17 февраля 2024 на сайте СТБ
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Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 1 от 17 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 1 от 17 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 1. Часть 2 от 10.02.2024

 Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 1 от 17 февраля 2024 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 1. Часть 3 от 10.02.2024
МастерШеф Сезон 13 Выпуск 2 Мастер Шеф 13 сезон. Выпуск 2. Часть 1 от 17.02.2024
Выпуск 2 | 17.02.2024 | Сезон 13

В первом испытании Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск участников ждут три раунда – по одному от каждого судьи. И с каждым следующим уровнем сложность будет повышаться!

У каждого участника будет по три шанса подняться на балкон – нужно всего лишь без ошибок справиться с заданием судьи. В первом раунде Эктор Хименес-Браво задал участникам задачу приготовить намазку из сала, но не бледную, а красивого яркого цвета. Во втором раунде 2 выпуска Мастер Шеф Ольга Мартыновская показала, как профессионалы управляются с ножом. А смогут ли участники продемонстрировать такую же идеальную нарезку сала, как судья? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск от 17.02.2024

Смотреть онлайн Мастер Шеф 13 сезон 2 выпуск часть 2 от 17.02.2024

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