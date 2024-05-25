Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск от 25 мая 2024 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 25.05.2024 | Сезон 13

Кто войдет в шестерку лучших аматоров и наденет именные кители? Смотрите онлайн в проекте Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск от 25.05.2024 на сайте СТБ!

Аматорам сложно справиться с эмоциями, ведь они стоят всего в шаге от одного из самых главных желаний – получения кителей. За последние 7 конкурсов до суперфинала судьи стремятся проверить все навыки, которые должен иметь профессиональный повар. И экзамен на проверку львиной части этих практических техник начнется уже на первом конкурсе! С кем аматоры сойдутся в дуэлях более чем в 30 кулинарных умениях? Как полученные баллы за победы окажут влияние на следующее испытание? И кто сможет поразить наставников шедеврами и заслужить кители? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 13 сезон 16 выпуск от 25.05.2024.

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