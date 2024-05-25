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МастерШеф
МастерШеф Випуск 16 Мастер Шеф 13 сезон. Випуск 16 від 25.05.2024
Випуск 16 | 25.05.2024 | Сезон 13

Хто ввійде в шістку найкращих аматорів і вбереться в іменні кітелі? Дивіться онлайн у проєкті Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск від 25.05.2024 на сайті СТБ!

Аматорам складно впоратися з емоціями, адже вони стоять лише за крок до однієї з найголовніших мрій – отримання кітелів. За останні 7 конкурсів до суперфіналу судді прагнуть перевірити всі навички, які повинен мати професійний кухар. А екзамен на перевірку левової частки цих практичних технік почнеться вже на першому конкурсі! З ким аматори зійдуться в дуелях у понад 30 кулінарних вміннях? Як отримані бали за перемоги вплинуть на наступне випробування? І хто зможе вразити наставників шедеврами й заслужити кітелі? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 13 сезон 16 випуск від 25.05.2024.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024

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